Entre arquivos ocultos e listas incompletas

A revelação do relatório da CIA de que Ernesto Geisel autorizou a política de execuções sumárias recolocou não só o tema da ditadura militar (1964-1985) em debate, como ainda nos permite avançar, refletindo sobre algumas das lacunas nas listas oficiais de mortos e desaparecidos políticos, como a publicada pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), que indica 434 vítimas da ditadura.

Segundo o documento, o Centro de Informações do Exército (CIE) teria executado cerca de 100 pessoas no ano anterior à reunião, realizada em abril de 1974. A CNV identificou, no mesmo período, 106 vítimas. Dentre esses, porém, há dezenas de casos de militantes assassinados por outras agências da repressão que não o CIE. Quem são, portanto, os nomes que foram passados a Geisel, mas não constam das listas oficiais? Se tivéssemos acesso aos documentos do CIE, poderíamos ter uma resposta a essa questão.

Mas essa não é, certamente, a única lacuna das listas oficiais. No relatório publicado pela Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, identificamos nominalmente dezenas de atingidos pela violência no campo não contabilizados pela CNV. Relatamos, ainda, que o regime não violou direitos humanos somente daqueles envolvidos com a luta armada e o movimento estudantil, tendo voltado seus órgãos repressivos contra as favelas, a população negra, os LGBTs e os próprios militares que resistiram. Em âmbito nacional é preciso atentar, ainda, para os milhares de indígenas assassinados.

É muito difícil apontar cifras nesses casos, por diversas razões. Mas a principal delas é que, de certa forma, a morte dessas pessoas sempre foi vista como aceitável por parte da sociedade. Assim, furtamo-nos de contabilizar e denunciar essas violências cometidas pelo regime. Mas o fato é que com os avanços recentes na historiografia e as contribuições de centenas de comissões da verdade que existiram no país, não se pode ignorar a existência dessas formas de violência no período.

A descoberta do relatório da CIA veio em boa hora, especialmente na medida em que setores da sociedade e mesmo candidatos defendem a ditadura e pedem o retorno dos militares. Essa desclassificação de alguns documentos com diálogos dos presidentes ditadores torturadores com a CIA não é novidade, mas sabemos que o critério seletivo dessas descobertas a conta gotas dão tranquilidade aos torturadores. Eles estão protegidos pela covardia de um Estado que não revisa a Lei da Anistia e tampouco abre os arquivos da repressão. São os mesmos que defendem autorização social e política da matança em uma intervenção militar no presente com a certeza de que o decurso do tempo os livrará da cadeia.

O merecido e importante destaque dado ao documento não pode servir para reafirmar uma memória da ditadura que esquece as violências cometidas contra aqueles que são alvos da violência do Estado antes, durante e depois do regime ditatorial.

* Advogada e professora, foi membro e presidenta da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro ** Historiador, foi assessor da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro