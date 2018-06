Preço do diesel é só a gota d’água

Em 1926, sob o lema ‘’governar é construir estradas’’, Washington Luís assumiu o governo construindo duas importantes rodovias, a Rio- -Petrópolis, que leva o seu nome, e a Rio-São Paulo, que leva o nome de outro ex-presidente, Gaspar Dutra. Desde então, a matriz de transportes brasileira vem apresentando um desequilíbrio histórico a favor do modo rodoviário. Enquanto nos Estados Unidos 28% do transporte de carga são realizados por rodovia e 41% por ferrovia, no Brasil, as rodovias são responsáveis por 61% das cargas transportadas e as ferrovias, por apenas 21%, sendo que perto de 75% das cargas ferroviárias são minérios.

A nossa rede ferroviária tem apenas 29 mil quilômetros de extensão, contra 225 mil dos EUA e 47 mil do Canadá, países do mesmo porte territorial do Brasil. A Argentina, três vezes menor que o Brasil, tem 36 mil quilômetros de ferrovias. Em termos produtivos, os EUA transportam 14 vezes mais do que o Brasil.

Não há como negar: vivemos num país que prioriza o modo rodoviário, mas praticamente não tem rodovias. Isso pode ser comprovado pela extensão da malha rodoviária pavimentada, de 219 mil quilômetros, que corresponde a cerca de 12% do total das rodovias do país. Para agravar a situação, perto de 80% das rodovias pavimentadas brasileiras são consideradas péssimas, ruins ou regulares. As estradas restantes apresentam precariedade contundente.

Apesar desses números desanimadores e da falta de investimentos oficiais, o transporte rodoviário é considerado o alicerce do desenvolvimento, com o governo federal incentivando paradoxalmente a aquisição de caminhões, sem, contudo, oferecer condições de tráfego nas rodovias nem proporcionar um ambiente econômico capaz de gerar cargas suficientes para a grande oferta de frete rodoviário. Não há dúvida alguma de que o caminhão nunca deixará de ser uma peça-chave na distribuição física das cargas para os centros urbanos e regiões longínquas. Entretanto é óbvia a necessidade de uma mudança radical na matriz de transportes. A melhor solução seria a utilização mais racional dos demais modos de transporte – ferroviário, aquaviário, dutoviário e aeroviário – e dos sistemas intermodais.

Talvez seja essa a conta que está sendo cobrada pelos caminhoneiros e empresas transportadoras, que se encontram diante de um desesperador cenário de baixos preços dos fretes rodoviários e altos custos operacionais e de manutenção, em virtude da grande oferta de transporte por caminhões, associada a uma retração na demanda por transporte de carga, devido à crise econômica. Na realidade, o preço do diesel foi apenas a gota d’agua que motivou a recente greve dos caminhoneiros, visto que o alto custo do frete rodoviário nacional é um problema sistêmico, que sofre impacto da falta de investimentos em infraestrutura de transportes intermodais em todo o país, que acarretam em elevados gastos com manutenção e operação dos caminhões e jornadas de trabalho excessivas, devido às grandíssimas distâncias percorridas, incompatíveis ao transporte rodoviário, sem contar os custos intangíveis dos desgastes físicos e psicológicos dos motoristas, sujeitos a assaltos, condições insalubres de viagem, pressões por produtividade, entre outros problemas.

O problema não será resolvido só com a redução do preço do diesel. A solução está atrelada à retomada do crescimento econômico e precisa ter uma visão sistêmica de planejamento e construção de uma infraestrutura multimodal e intermodal, com marcos regulatórios claros, segurança jurídica, tributação justa, financiamentos de longo prazo, orçamentos oficiais plurianuais para obras públicas, fundos para eventuais parcerias público-privadas, legislações ambiental e licitatória adequadas e procedimentos legais e administrativos desburocratizados.

Se não for dessa forma continuaremos atrasados em termos de infraestrutura de transportes e permaneceremos no nosso habitual caos logístico. Mesmo se iniciarmos esse processo hoje, levaremos entre 10 e 20 anos para sentirmos alguma melhoria na logística do país e passarmos a ser competitivos no cenário internacional.

* Doutor em Engenharia de Produção pela Coppe/UFRJ e professor da FGV