Audálio, Dines e a ética do marceneiro

“Sou jornalista, mas gosto mesmo é de marcenaria. Gosto de fazer móveis, cadeiras, e minha ética como marceneiro é igual à minha ética como jornalista. Não existe uma ética específica do jornalista: sua ética é a mesma do cidadão.” A definição de Cláudio Abramo em seu livro “A regra do jogo” é simples, radical e atual. Abramo pode ser considerado o mestre dessa geração que começou nas redações em meados do século passado e que acaba de perder dois de seus melhores representantes: Audálio Dantas e Alberto Dines. Ambos enfrentaram a censura e a ditadura, influenciaram gerações de profissionais e deixaram suas marcas na história da imprensa brasileira.

Responsável pela primeira grande reforma da “Folha de S.Paulo”, Abramo trabalhou também no “Estado” e na revista “Senhor”, entre outros veículos. De formação humanista, cresceu numa família de trotsquistas. Em seu livro, trata de questões fundamentais para o desempenho da atividade jornalística. Ensina que a reportagem depende muito do poder de observação do repórter, que deve ir mais fundo, à procura da verdade muitas vezes soterrada. Considera bobagem exigir neutralidade e objetividade do repórter, que não é despido de opinião política. A emoção e o uso dos sentidos fazem parte do seu trabalho. Evidentemente que a empresa tem a sua posição, que é a dos donos. E recomenda combinar uma postura cética com certa paixão.

São valores básicos que integraram a trajetória de Audálio e Dines, dois animais políticos banidos das redações atuais. Alagoano, Audálio Dantas foi sobretudo um repórter que gostava de trabalhar na rua, como ensinou outro mestre, Gay Talese. Era inteligente, divertido e generoso, segundo os amigos. O interesse pela política nacional e os direitos humanos marcaram a sua atuação profissional. Deixou exemplos de coragem e lucidez e morreu desesperançado de que sua geração alcançasse o sonho de um Brasil mais justo.

Uma das primeiras reportagens que lhe deram projeção foi a descoberta da catadora de papel Carolina Maria de Jesus, na favela do Canindé, às margens do Tietê, em São Paulo, publicada pela revista “Realidade”. Ele registrou que Carolina anotava em um diário seu cotidiano de fome e violência para criar os três filhos pequenos. Carolina ficou famosa, virou escritora, publicou vários livros, o principal deles,“Quarto de Despejo”, em 1960, best-seller no Brasil e no exterior. Tudo começou com o trabalho do repórter sensível e talentoso, que vai fundo na apuração.

O segundo momento que lhe deu projeção nacional foi a bravura com que se comportou no episódio da tortura e assassinato de Vladimir Herzog no DOI-Codi de São Paulo, em outubro de 1975. Presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, articulou o culto ecumênico na Catedral da Sé, cercada por agentes da repressão e policiais. Num gesto solene, com firmeza e prudência, não reconheceu a farsa oficial do suicídio e denunciou o assassinato. Segundo seu amigo Juca Kfouri, a História do Brasil deve a Audálio Dantas pelo fim da ditadura, muito mais do que reconhece. Lançou “As duas guerras de Vlado Herzog” (Record), que lhe deu o prêmio Jabuti.

Conheci Alberto Dines na redação do JORNAL DO BRASIL, no prédio de três andares na Avenida Rio Branco. Ainda na faculdade, entrei como estagiário levado por Jaime Negreiros, logo depois do golpe de 1964, e o encontrei como editor-chefe. A implementa- ção da reforma que modernizou o JB foi seu primeiro grande trabalho na imprensa. Era um homem afável, bem humorado, estava sempre de terno e muito apressado. Dines sempre exerceu o jornalismo com convicção e uma imensa disposição existencial. Era um homem de jornal, não um repórter, tratava o jornalismo como uma atividade cultural, que chamava de arte. No JB revolucionou gráfica e editorialmente o modo de fazer jornal, depois imitado por todos os concorrentes. Criou a divisão por editorias, um departamento de pesquisas, organizou a produção, inventou o caderno B, investiu na qualidade do texto. E, sobretudo, cercou-se de um grupo de profissionais de grande talento. Entre tantos outros, estavam lá Carlos Lemos, José Silveira, Wilson Figueiredo, Lago Burnett, Oldemário Touguinhó, Luiz Orlando Carneiro.

A redação era um grande salão sem divisórias, aparentemente uma zorra criativa em permanente tumulto, onde todos falavam alto, fumavam, tomavam café e batiam nas pretinhas de suas Olivettis. Nada a ver com os escritórios de hoje. Dines será lembrado também por seu papel pioneiro de crítico da imprensa. Na “Folha”, levado por Cláudio Abramo, criou a coluna “Jornal dos Jornais”, em que criticava os impressos, um embrião do ombudsman. Fora das redações, manteve seu interesse em aprimorar o jornalismo com a criação do “Observatório da Imprensa”, em que se propôs a fazer uma leitura crítica da mídia, com foco voltado sobretudo para os estudantes.

Dois profissionais com a ética do marceneiro, que infelizmente desapareceram do cenário da imprensa. Fazem falta.

* Jornalista e escritor