O impacto das decisões erradas

A redução de 46 centavos no preço do diesel que o governo concedeu aplicar para acabar com a paralisação do setor de transporte de cargas vai representar, na prática, uma conta que chegará a quase R$ 14 bilhões só neste ano de 2018. A decisão pelo reajuste foi acertada, mas um erro pode custar mais caro do que o Planalto imagina. Retirar R$ 179 milhões da já sucateada saúde pública é um tiro de canhão no pé.

Especialmente quando se mexe numa rubrica que lida exclusivamente com a missão de salvar vidas de forma imediata, como o Programa Nacional de Transplantes. O país vem registrando uma curva ascendente significativa – saltou de 40.994 transplantes realizados em 2016 para 41.623 no ano passado. Muito em parte, 40% para ser mais exato, graças ao esforço do Estado do Rio de Janeiro em seu Programa Estadual de Transplantes. Diminuir cada centavo é comprometer a sobrevida de pacientes.

Assim como tesourar o programa de fortalecimento do SUS praticamente só prejudica os próprios caminhoneiros. Basta observar que a principal causa de concessão de auxílios-doença e aposentadoria por invalidez, a dorsalgia, é comum entre eles, pela jornada extenuante, o estresse causado pela insegurança nas estradas e as condições às quais estão sujeitos a acidentes de trânsito.

Além disso, os mais de 2 milhões de profissionais do transporte de carga são um público de alto risco para doenças cardiovasculares, com características de sobrepeso, hipertensão e glicemia alta – ainda mais se forem associadas ao tabagismo, alcoolismo e uso de estimulantes. E a classe patronal não é atendida pelo SUS. Para ser prático: o governo está resolvendo o problema dos patrões e criando mais problemas para os trabalhadores.

Daí a importância de se tomar decisões com responsabilidade, ainda mais quando se trata de saúde pública. Em meio ao furacão da maior crise financeira vivida pelo Estado do Rio de Janeiro, conseguimos reduzir o custeio em R$ 1,4 bilhão por ano e manter todas as UPAs e hospitais funcionando. O governo federal, para se ter uma ideia, aplica R$ 3,5 bilhões por ano em seis hospitais e nove institutos que ficam na cidade do Rio.

É possível fazer mais com menos. A roda gira com produção, emprego e consumo, mas só representa avanço real quando não compromete as duas últimas letras da sigla IDH: desenvolvimento humano.

* Médico ortopedista com MBA em Gestão em Saúde e ex-secretário de Saúde do Estado do Rio