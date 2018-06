Eleições e o voto em mulheres

A resposta para a pergunta do título deste artigo pode ser rápida e à queima roupa: sim, afinal Dilma Rousseff foi eleita e reeleita para a Presidência da República, a despeito do desenrolar dos fatos. Então, a pergunta será complementada: você já votou em uma mulher para o Legislativo? Se vier o “sim”, certamente será raro e hesitante. Os fatos não mentem. Muito menos os números. Apenas 10% de deputados e 16% de senadores brasileiros são mulheres.

Os baixos índices chocam e surpreendem em tempos de movimentos como o #MeToo – representado por mulheres que resolveram soltar a voz contra assediadores sexuais no fantástico mundo de Hollywood – ou #DeixaElaTrabalhar – formado por jornalistas esportivas que se uniram nas redes sociais para exigir um basta a atos machistas que sofreram em momentos de trabalho. Alguns especialistas tentam explicar a sub-representação feminina com argumentos como o de que as mulheres estariam mais empenhadas em resolver problemas que envolvem o cuidado ou a proteção de indefesos, ações classificadas como soft politics, ou política branda. O outro lado, ou hard politics, que envolve temas “duros” como violência e corrupção, ficaria sob a batuta masculina. Bom, nem precisa citar a vereadora assassinada Marielle Franco, que denunciava a violência praticada por policiais contra jovens pobres da periferia, para derrubar o argumento ultrapassado, certo? Errado. Ou quase.

Na Câmara dos Deputados, as comissões mais ocupadas por mulheres são as de Educação, Seguridade Social e Família, Direitos Humanos e Minorias. São assuntos importantes, sem dúvida. Porém, não estão entre os temas considerados do “núcleo duro” da política – aqueles que dão mais prestígio e visibilidade aos parlamentares. Não que as mulheres não devam estar na linha de frente dessas comissões, mas o cenário político ideal antimachismo coloca as parlamentares para dividir os mesmos espaços e mesas da Câmara, do Senado e das Assembleias Legislativas com seus pares de terno e gravata. O resultado tende a ser o melhor possível, afinal a troca de opiniões e experiências entre gêneros diferentes em iguais patamares só pode desaguar em rios ágeis e cristalinos. #FicaaDica.

É bom lembrar que a legislatura de perfil claramente masculino foi eleita há quatro anos. E muita água passou por esse rio desde então. Certo? Errado. Ou quase. Desde 2009 as legendas devem reservar 30% de suas vagas para candidaturas femininas. O grande absurdo é que, até então, só precisavam destinar 5% dos recursos às candidatas mulheres. A correlação entre candidatos e gastos é exata como a ciência: dos 513 deputados federais eleitos, 369 – bem mais que a metade – foram os que mais gastaram em seus estados. Mas a briga feminina deu resultado: em maio último, o TSE entendeu que 30% do Fundo Especial do Financiamento de Campanha deve ser destinado às candidaturas femininas, assim como 30% do tempo de propaganda eleitoral. Também, desde 2009, 30% das vagas dos partidos devem ser destinadas às mulheres.

São passos na direção de uma maior representatividade feminina num país em que as mulheres são 52% dos eleitores. É, sem dúvida, um quadro de progresso na relação entre as eleições e a questão de gênero. Assim como houve progresso entre a primeira mulher eleita para um cargo executivo no Brasil – Alzira Soriano de Souza, em 1928, foi levada pelas urnas à cadeira de prefeita de Lajes, no Rio Grande do Norte – e a eleição da primeira mulher para a Presidência da República, 80 anos depois. O que se espera é que não demore mais 80 anos para que a política brasileira atinja a equidade de gênero em seus postos executivos e legislativos.

*Jornalista