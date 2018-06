Como sair da rota do suicídio ecológico

Recentemente, pesquisas científicas atestaram a existência do que foi chamado suicídio ecológico, isto é, o comportamento de uma espécie resulta em um cenário que inviabiliza a vida da mesma. Nós, humanos, estamos emitindo gases de efeito estufa (GEE) que estão acidificando o oceano. O estudo divulgado recentemente pela Bioacid – que durou 8 anos, com mais de 250 especialistas – indicou que o nível de acidez do oceano está aumentando: à medida que o dióxido de carbono de combustíveis fósseis se dissolve na água do mar, produz ácido carbônico e reduz o pH da água. A acidificação cresceu 26% desde o início da era industrial.

O agravamento desse cenário pode resultar em quadros radicais, como menor quantidade de diversidade e quantidade de vida marinha chegando à idade adulta e até mudança da temperatura do mar. Mas as discussões da agenda de mudanças climáticas trazem luz para esse comportamento e podem propor soluções para ao menos mitigar parte desses efeitos. Mais de 190 países firmaram, em Paris, em 2015, um pacto mundial de redução de emissões de gases de efeito estufa com compromissos, também conhecidos como Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês), que têm valor legal e deverão ser colocados em prática a partir de 2020, obrigando governos a primar pela baixa emissão de carbono, adotar novas políticas e consumir produtos sustentáveis.

Detalhes e parâmetros para esse novo mercado estão em fase final de discussão. A Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) tem participado ativamente, junto com a delegação brasileira, das negociações da Convenção do Clima, na Alemanha. O objetivo é avançar na construção do Livro de Regras para implementar o Acordo de Paris a partir de 2019. O objetivo do setor é que o papel das florestas seja reconhecido nessa agenda. O texto ainda será discutido na próxima COP, a ser realizada em Katowice, Polônia, em dezembro deste ano.

Na visão do setor florestal brasileiro é crucial que o valor do carbono seja plenamente incorporado às decisões de investimento, nas estratégias de empresas e governos e na rotina de produção. Para isso, a valoração mundial do carbono, via mercados e mecanismos financeiros, é elemento essencial. No Brasil, também é preciso concretizar estímulos ou pelo menos retirar distorções que só incentivam mercados e produtos não amigáveis ao meio ambiente.

Já temos o setor florestal mais sustentável do mundo e ampla tradição em economia de fonte renovável. Falta, agora, assegurar esse papel de liderança. O governo deve considerar os temas relacionados à mudança do clima como essenciais no processo de desenvolvimento socioeconômico, definindo, desburocratizando e implementando marcos regulatórios que incentivam as economias verdes e concretizando estímulos que permitirão às empresas incrementar as atividades sustentáveis.

* Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Energia da International Chamber of Commerce (ICC) do Brasil