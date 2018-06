As eleições italianas e a Eurolândia

Depois da Grécia e do Reino Unido, os italianos manifestam desconforto com as regras da União Europeia. O Reino Unido preservou a libra e, portanto, sua soberania monetária. Grécia e Itália submeteram suas economias ao euro.

As algemas monetárias fabricadas nas usinas da intransigência alemã decretaram a estagnação da renda média per capita da península, estacionada na marca de 20 anos atrás. No interior dessa média sobrevivem 25% de italianos – habitantes do Sul e das periferias do Centro-Norte – que padecem as penúrias da queda de 30% de seus rendimentos.

Não por acaso, os eleitores italianos aceitaram o risco de entregar o governo à coalização Lega Nord-Movimento 5 Stelle. Além da rejeição aos imigrantes, entre tantas propostas contraditórias, os dois partidos oferecem aos ricos o corte de impostos, aos deserdados a adoção da renda básica de cidadania. Em uníssono, proclamam ameaças de ruptura com a União Europeia.

As eleições italianas revelam que os cidadãos estão assombrados pelos fantasmas econômicos das “tecnocracias sem rosto”, como disse o ator Michael Caine ao defender a saída do Reino Unido da União Europeia. Os dirigentes europeus, acuados pelos favores e poderes da alta finança, tratam de cortar os direitos sociais e econômicos de seus cidadãos, enquanto proclamam a eficiência dos mercados. Sob o pretexto de enfrentar o corporativismo e a resistência dos “direitos adquiridos”, os serviçais da globalização propõem o retorno aos padrões primitivos nas relações entre as forças do capital e as debilidades do trabalho. Advogam o encolhimento do sistema de proteção social, criado para impedir a desgraça dos mais fracos, o sofrimento do homem comum atormentado pelas ameaças da precarização e do desamparo na saúde e na doença.

Esses são os princípios que vêm conduzindo as “reformas”, tanto as dos países desenvolvidos quanto as mimetizadas por governantes de países periféricos. Julgam, com esses programas, estar comprando o ingresso para o clube dos ricos. Estão, na verdade, trocando a saúde, a educação do povo e o sossego dos velhos por miragens.

Quando perguntaram ao ex-ministro grego Yanis Varoufakis sobre o déficit democrático na União Europeia, ele soltou uma gargalhada e disse: “Déficit democrático? Não se tem democracia. A democracia real supõe que os cidadãos não só elejam como também tenham participação nas decisões diretamente, mediante a construção de acordos sociais. Na verdade estamos vivendo um período, no mundo inteiro, em que a democracia não é uma democracia, é uma oligarquia financeira e midiática que manda no mundo”.

A Grécia, o Brexit e as eleições italianas exprimem o inconformismo com o estreitamento do espaço democrático e o desejo dos cidadãos de decidir sobre a própria vida no exercício da política.

Ante a insegurança econômica e a degradação das condições de vida de mulheres e homens, a polarização política se agrava. Não há como desconhecer a importância decisiva das desigualdades e da pobreza nas manifestações de indignação e protesto protagonizadas pelos assim chamados “populistas”. Subempregados e precários, os populistas estão se lixando para o que pensam os fâmulos do mercado, os economistas que se pretendem senhores da racionalidade. Os “irracionais” querem sua vida de volta.

A polarização política exprime de forma dramática a ruptura das relações mais “equilibradas” entre os poderes do “livre mercado” e o resguardo dos direitos econômicos e sociais dos cidadãos desfavorecidos. As presentes dores e convulsões impelidas às democracias ao redor do globo só receberão sentido histórico se forem capazes de refundar conceitos e práticas, se puderem reestabelecer nexos entre o povo, a mídia, os políticos e as políticas públicas. Desconfiamos que o mundo não padeça apenas sofrimentos de uma crise periódica do capitalismo, mas, sim, as dores de um desarranjo nas práticas e princípios que sustentam a vida civilizada.

* Economista