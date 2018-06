Vamos falar sobre eleições no Rio

A gravidade da crise fiscal e política do Estado do Rio de Janeiro ainda não viabilizou a emergência de uma alternativa democrática com viabilidade eleitoral. O desgaste do MDB (governista) não significa que os conservadores estão sem condições de dar continuidade ao “arrocho financeiro” com novos atores políticos. No horizonte, a tendência do aumento do número de “não voto” (abstenção, brancos e nulos) agrava a incerteza e reforça os partidos políticos que têm um eleitorado fidelizado pelas práticas do clientelismo ou da mobilização do discurso religioso.

Os movimentos sociais e os partidos do campo de esquerda atravessam um momento de luta defensiva desde as eleições de 2016. A derrota eleitoral no segundo turno das eleições na capital não foi ainda assimilada pelas forças da esquerda. Muitos ainda não compreenderam que o arco de alianças precisa aumentar mais. Fazer uma ampla frente que dialogue com a pluralidade de segmentos do estado a partir da capital. Adiar o diálogo só tem favorecido aos conservadores, que não temem o uso de recursos mais extremados.

O assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) foi o ápice do alerta de que a política por uma Frente deveria ser reconstruída no Rio de Janeiro. O PT e o PCdoB aparentemente estão dispostos a dialogar sobre essa aliança. Muitos reconhecem no deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) como um quadro político em condições de encaminhar essa Frente. Entretanto, deixemos os nomes para a “decantação” da política do diálogo e comecemos a promover reuniões amplas de todos os partidos do campo democrático com movimentos da sociedade civil, para que seja dado o primeiro passo para verificar que unir é necessário.

A fragmentação representa um perigo de não participarmos no segundo turno como protagonistas do debate político. Precisamos demonstrar que temos condições de governar e que estamos desejosos de fazer isso. A população do Rio de Janeiro sofre com grandes problemas nas periferias da capital e na Baixada Fluminense. Temos um acúmulo de experiência e de propostas que, se implementadas, mudariam nossa situação econômica e social gradualmente. Entretanto, falta a iniciativa de fazer política de uma forma mais generosa, ou seja, recuando nas identidades e apostando nos objetivos comuns.

O tempo de agir está se esgotando à medida que se aproximam as convenções partidárias. As primeiras pesquisas de opinião divulgadas pelo JORNAL DO BRASIL consolidam a nossa impressão de que o quadro político do Rio de Janeiro piorará se ficarmos amarrados a “vaidades” políticas ou à lógica do cálculo pragmático. Nossa sobrevivência passa por dar condições para que os movimentos sociais do Rio de Janeiro tenham condições de serem acolhidos num governo democrático. Isso só será possível se estivermos em condições de termos uma Frente que leve a esquerda ao segundo turno.

* Mestre em Sociologia e professor de História