O que deu nos jovens?

Foi na noite de 29 de setembro de 1968. Era a decisão da fase nacional do Festival Internacional da Canção, promovido pela Rede Globo. Um Maracanãzinho estava lotado, com cerca de 30 mil pessoas, na grande maioria jovens de até 25 anos. Os festivais da canção, que revelaram Caetano, Chico, Gil e os Mutantes, eram acompanhados ao vivo e pela TV com fervor de torcida de futebol.

Naquele dia, há cinquenta anos, não foi diferente. A grande maioria tinha sua música favorita: “Pra Não Dizer que Falei de Flores”, de Geraldo Vandré. Mas a grande maioria também ouvia falar sobre as pressões dos militares para que a canção de protesto de Vandré fosse derrotada e não representasse o Brasil na fase internacional do evento. “Quem sabe faz a hora/ Não espera acontecer” era tudo que os generais da ditadura não queriam que os jovens cantassem naqueles dias. Como agravante, havia na letra a citação aos militares: “Há soldados armados/ Amados ou não/ Quase todos perdidos/ De armas na mão/ Nos quartéis lhes ensinam/ Uma antiga lição/ De morrer pela pátria/ E viver sem razão”. Conta-se que o general Sizeno Sarmento, comandante do I Exército, avisou a Walter Clark, da Globo, que haveria represálias se “Caminhando” ganhasse.

Não ganhou. E quando foi anunciado o segundo lugar de Vandré, as moças e rapazes que lotaram o Maracanãzinho explodiram na maior vaia que já se ouviu no país. Foi uma decepção muito forte para todos que “acreditam nas flores vencendo canhões”. Eu tinha 18 anos e lá estava com minha irmã Nanda, um ano mais velha. Como todos os jovens da época, sonhávamos com o fim da ditadura militar. Nossa família fora atingida pelo golpe de 1964 e o padrinho de minha irmã caçula vivia no exílio no Uruguai com seus filhos. A canção de Vandré nos emocionava e, como os milhares que se uniram à estrondosa vaia e receberam Vandré com lenços brancos, sequer percebemos que “Sabiá”, de Tom e Chico, a música vencedora, falava do exílio.

Éramos jovens. E jovens são movidos pela paixão. Jovens são rebeldes, são libertários. Odeiam o autoritarismo e a repressão. Naqueles tempos, pelo mundo afora, os jovens faziam uma revolução cultural e lutavam contra todas as formas de conservadorismo. Assim era na França e nos Estados Unidos. Aqui enfrentávamos a ditadura, com passeatas, músicas de protesto, peças de teatro, literatura engajada e o cinema novo. E havia no ar o pressentimento de que os militares preparavam-se para apertar o garrote. Naquela noite, havia muita tensão no ar. Algo ia além da derrota de Vandré. E, de fato, ocorreu, dois meses depois, com a edição do Ato Institucional nº 5, que acabou com os resquícios de democracia. Veio, então, a longa noite da ditadura.

Lembro-me bem daqueles jovens de 1968 e fico perplexo e intrigado com os resultados das atuais pesquisas de opinião para a Presidência da República. Naquela época, nem todas as moças e rapazes eram de esquerda, mas a grande maioria desejava a volta da liberdade. Agora, para minha enorme decepção, vejo que quase 35% dos jovens entre 16 e 24 anos estão dispostos a votar no deputado Jair Bolsonaro. Isso vale para o Rio de Janeiro e até mesmo para a Bahia, onde Lula aparece com 43,7% das intenções de voto. O dado é acachapante: mais de um terço dos jovens se mostram atraídos pelo discurso de ódio do ex-capitão. Ainda não há uma explicação mais profunda por parte de cientistas políticos e sociólogos. Eles devem estar tão surpresos quanto eu. O que houve com nossos jovens? Onde está o espírito libertário que marcou a história desde a Revolução Francesa? Dizia Brizola que os jovens são incendiários e, com a velhice, se transformam em bombeiros. Essa rapaziada que vai votar no Bolsonaro pode até ser incendiária, mas à extrema direita.

Numa análise muito preliminar, os jovens que pedem intervenção militar estão decepcionados com a política tradicional. Acham que todo o político é desonesto e que a única resposta para a corrupção é o autoritarismo. Não sabem da missa a metade. Deviam se informar sobre o que acontecia por trás dos bastidores durante a ditadura. Deviam ler sobre as grandes negociatas do “Brasil Grande”. Corrupção havia, mas não havia liberdade de imprensa.

Além de todos os graves problemas que enfrenta, o Brasil tem de elucidar mais um: o que se passa na mente dos jovens que apoiam Bolsonaro?