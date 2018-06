Liberalismo, refúgio da ignorância

Embora não houvesse muitas ilusões sobre o nível intelectual dos juízes brasileiros, os últimos tempos nos escandalizaram porque o baixo nível de formação desses juízes, inclusive os do STF, vieram à tona de maneira escandalosa. Já tínhamos visto juízes da Lava Jato confundir, promiscuamente, evangelismo com Estado de Direito. Outros a mostrar desprezo por um trabalhador que perdeu um dedo como acidente de trabalho numa máquina. Agora um juiz parece ter descoberto, já no fim (esperamos) de sua carreira, o liberalismo. E foi passar vergonha no berço do liberalismo, a Inglaterra.

Parece que ele descobriu, encantado, que “os brasileiros estão viciados em Estado”. Fez uma breve e torpe releitura da história brasileira, tentando demonstrar que esse é o problema do país, e não a desigualdade social, os privilégios da casta dominante, não a violência, não a incompetência dos mecanismos jurídicos, não a hegemonia do capital financeiro. É mostra, na verdade, de suma ignorância. Não, nada disso. O principal problema do Brasil é o vício dos brasileiros pelo Estado.

Estranho, antes de tudo, que esse juiz não se olhe no espelho, não se dê conta que está entre a ínfima minoria de brasileiros que tem a possibilidade de se formar em Direito em universidades públicas e cursar carreira de juiz. Menos ainda se dá conta dos salários de marajá que eles ganham, pagos pelo Estado, com os impostos dos trabalhadores, cujos filhos estão muito longe de ter acesso a serviços do Estado, como aqueles que se formam juízes. Tampouco lhe parece que o recebimento de auxílio-moradia por juízes, sem necessitá-lo, para disfarçar aumentos de salário, seja um privilégio a que eles têm acesso, propiciado pelo Estado.

O mencionado juiz descobriu, tardiamente, a categoria de sociedade civil que fez furor no plano teórico há alguns séculos. Descobriu que o Estado é o repositório dos males da sociedade. Que o contraponto ao Estado seria uma idílica sociedade civil, reino da liberdade, dos indivíduos, dos sonhos e dos desejos de cada um. Onde, aparentemente, não há corrupção, não há empresas privadas, não há sonegação, não há violência, não há desemprego nem desigualdades sociais. Os males que temos viriam do maldito Estado.

Onde esse juiz se formou, quem teve como professores, que livros ele leu? Como passou em concursos públicos com uma visão tão bizarra do Estado e das sociedades? Nunca ouviu falar de capitalismo? Nem de imperialismo? Não desconfia que a tal sociedade civil apenas esconde o mercado, que é o seu sustento?

Mas, principalmente, não conhece o Brasil. Não sabe que, até o governo Lula, éramos o país mais desigual do continente, mais desigual do mundo. Os vidros rayban de seus carros, dirigidos por seus choferes, não lhe permitem ver que os miseráveis tinham desaparecido das ruas e agora voltaram com tudo? Que as crianças voltaram a vender balas nos sinais? Em que mundo vivem os juízes brasileiros? Não conhecem o Brasil: crime capital. São aprovados em concursos em que não se pergunta sobre o Brasil. Não servem para serem responsáveis pelo Estado de Direito no Brasil.

Não sabem que o liberalismo está descansando nos museus? Não conhecem o Estado de bem-estar social? Não sabem que o capitalismo foi menos egoísta quando foi menos liberal? E que a volta do liberalismo é a responsável pelos desastres sociais que vive o mundo hoje?

O liberalismo, na época histórica atual, assume a forma do neoliberalismo, aquela visão que promove a centralidade do mercado, que concebe a sociedade como um amontoado de mercadorias, em que tudo tem preço, tudo se vende, tudo se compra. A visão que está levando o mundo a uma exacerbação das desigualdades, da exclusão social, da pobreza e da miséria.

Ser liberal, hoje, ainda mais no Brasil, é esconder-se da realidade concreta, do país que tivemos, até há poucos anos, com menos desigualdade, menos injustiça, e referendar este Brasil de hoje, de abandono, de miséria, de desintegração social. Buscar refúgio no liberalismo, hoje, é demonstração de ignorância, de negação da realidade concreta do Brasil e do mundo.

* Sociólogo