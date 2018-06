JB no campo: Batatas quentes

Os movimentos podem ser muito perturbadoras para os governantes. Mas podem ser enriquecedores. Que lição para o futuro aprendemos? Os produtores rurais descobriram mais uma fragilidade monumental e ainda não se desenvolveu um debate aprofundado. Estamos paralisados com imagens de fi las e com bucólica notícia de que posto de gasolina de não sei que buraco está ainda sem combustível. A evidente dependência de muitos setores tornou-se algo concreto, pesado, ameaçador.

Que falta fazer para evitar a repetição de efeitos danosos, agora conhecidos - sem tirar o direito dos caminhoneiros de protestar - de gritar? Como proteger o direito de manifestação de professores sem prejudicar ciclos diversos de educação regular? Como cuidar da democracia impedindo-se o caos? Parece-me que ninguém está debatendo a contundente experiência recente, olhando o Brasil lá na frente...

Somos o país das superficialidades que não se interessa por causas estruturais e não aprende muito. Não vejo ninguém falando dos oligopólios e a consequente política a cada setor de preços administrados pelos próprios operadores, sem mediação das autoridades. Pois sempre avaliamos que o problema da competição não é tão grave. As marcas poderosas se promovem bem e fazem parecer que a falta de competição não é tão grave para os consumidores...

Nesse ponto, voltamos a falar de altos impostos que só são discutidos como causa e na verdade só são consequências: são para pagar uma máquina do Estado, enorme e sem efi ciência, ainda com muita corrupção instalada. Reduzir a máquina ou apontar sua inoperância é tabu em ano eleitoral. Assim , não falamos muito em reduzir o custo geral para poder baixar impostos. E também não falamos que os impostos em certas áreas podem e deveriam sim ser aumentados. Estamos imobilizados, mais paralisados que na semana passada. Na atividade rural , no começo , todos apoiavam a paralisação. Mudou com os prejuízos da falta de escoamento. Mas produtores precisariam, desde já ,estudar e propor legislação inteligente, que melhorasse as condições de abastecimento essencial, em novas paralisações que venham a ocorrer. Ou isso também não cabe em ano eleitoral? Não sabemos. O debate articulado, a fundo, não começou. Os caminhoneiros deixaram sua marca: estamos paralisados.