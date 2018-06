O Brasil está à deriva

Sou brasileira, amo muito este meu, este nosso país, e estou triste, muito triste. Eu e muita gente nossa estamos desoladas, sofridas, amedrontadas, estupefatas.

Sou uma senhora longeva, ou empregando um termo menos rebuscado, sou idosa, mas muito curiosa e atenta. Jamais, nestes meus quase 85 anos de vida, presenciei, fui testemunha e vítima de uma situação tão estarrecedora em nosso país. A atmosfera dominante é estapafúrdia e assustadora.

Em várias ocasiões de grave instabilidade política ou na decorrência de importantes mudanças de rumo na direção do país, me vi às voltas de comprar e acumular mantimentos alimentares na primordial preocupação da subsistência da minha família. Contudo, eram problemas aparentemente isolados que se destacavam por vezes e eram imediatamente solucionados. A vida retomava a sua antiga “normalidade” a “anormalidade” se manifestava em setores particulares que afetavam certas instâncias de nossa vida, enquanto as demais iam ocorrendo, ainda que com dificuldades, como de costume.

Desta vez estivemos nós, todos os brasileiros, de norte a sul deste país, imersos em um gigantesco caos jamais visto. Sobrevém revolta, muita revolta, por sermos vítimas desta situação tão caótica. Embora muito ciente e conhecedora da gravidade do momento que estamos atravessando, e na pretensão de se considerar um tanto estudiosa do temperamento de muitos brasileiros, acreditava que a proximidade da realização da Copa do Mundo de futebol na Rússia (um dos principais “circos” do povo brasileiro) a grave crise com as suas maléficas consequências teriam a sua atenção um pouco adiada. Ledo engano. Doce ilusão.

Quando a doença é muito grave não surtem efeito os eventuais remédios paliativos para mitigar a dura realidade. E que realidade é essa? Essa dura, essa cruel verdade é que os problemas que o nosso Brasil e todos nós enfrentamos na atualidade são típicos e próprios de um doente terminal, com total ausência de tratamento adequado e cujos eventuais médicos não sabem como agir. Os diversos setores governamentais parecem baratas tontas em uma procura louca por soluções. Há um desconhecimento de como melhor agir e, principalmente, de como coordenar as medidas urgentes que precisam ser tomadas.

A resiliência dos bravos cidadãos e cidadãs brasileiras está por um fio. Há perigo pairando no ar. No dia 25 de maio, finalmente o governo tomou medidas duras, porém definidas e que denotavam uma certa coordenação entre os seus responsáveis. Repito, são medidas duras, coercitivas, mas necessárias e urgentes. Uma casa sem a direção firme de sua dona, uma empresa sem a devida coordenação de sua diretoria, um país sem comando, principalmente em situação de crise extrema, estão fadados à desintegração, à falência.

O Brasil não deve e não pode ir à falência. É esse o temor que perpassa os nossos corações. E em meio a tanta turbulência, como dói e machuca assistir ao sofrimento de tantas vítimas inocentes.

A grande maioria dos brasileiros quer viver e trabalhar honestamente. Infelizmente uma minoria poderosa, corrupta, depravada, está querendo e quase conseguindo acabar, arrasar com o nosso país.

Atingimos o ponto máximo da tolerância. Muitos brasileiros partiram em busca de novos rumos em outras terras, desesperançados e exauridos de qualquer expectativa de uma reviravolta bem-sucedida. A grande maioria, a quase totalidade, permaneceu aqui, não abandonou o torrão natal.

Almejo ser a porta-voz sincera, a tradutora fiel, emocionada e modesta dessa nossa gente tão sofrida, tão injustamente atingida.

Ao escrever este artigo, quero sentir que muitos brasileiros usariam a mesma escrita, as mesmas palavras para revelar a dor que lhes oprime.

Sofrer em uníssono, abrigar-se na mesma onda pode aliviar só um pouquinho a nossa dor e as nossas preocupações.

* Mestre em Educação pela UFRJ