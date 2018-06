Caçadores de utopias

No início, fez-se a máquina a vapor e logo surgiram o tear mecânico, cidades abarrotadas e a questão social. Novela imitando a vida, Oliver Twist e La Boheme conviviam com Marx e Engels, mas também com Fourier e Saint Simon. Todos buscavam respostas à avassaladora pobreza urbana, propondo desde simples desenhos a projetos políticos, passando por cidades-jardins ou novas comunidades, quase religiosas.

Nesse mundo novo, os arquitetos chegam atrasados, pois seus modelos renascentistas ou barrocos, mesmo requentados, como na Paris de Haussmann, já não davam conta dos “espectros que rondam a Europa”, como alertava o Manifesto Comunista.

Porém, como só se busca remédio quando aparece a doença, surgiu o Urbanismo, com técnicas e jargão próprios, relegando tudo o mais à improvável prateleira das utopias.

Digo tudo isso, para contar que conheci Alberto Dines, quando ele me procurou empenhado em viabilizar a “Casa Stefan Zweig”, no imóvel petropolitano, onde, em 1942, o escritor e sua esposa, Charlotte, cometeram suicídio.

Dines havia ido ao Iphan – onde, por essa época, eu dava expediente – para tentar entender por que um belo projeto, voltado para uma causa irretocável, era recusado pelo órgão, em um desses casos em que os tecnicismos se opõem às boas intenções e, pela frieza da lei, a ampliação da casa não poderia ocorrer, impedindo, assim, que o programa arquitetônico previsto para a casa se viabilizasse. Ele e sua equipe, porém, determinados, ampliam o terreno, ajustando a proporção entre áreas livres e ocupadas, produzindo um final feliz.

E assim, malgrado o dissabor legalista, Dines conseguiu transformar a reunião burocrática em agradável tertúlia, e foi quando me revelou que foi Alfred Agache quem encontrou os corpos do infeliz e trágico casal.

Calma! Se não estão ligando o nome à pessoa, direi que quando se compra bala do camelô, sob as galerias cobertas dos prédios do Castelo, ou deixam o carro em um daqueles pseudoestacionamentos, nos centros de quadra, originalmente pensados como praças, estarão vivenciando espaços imaginados por ele. Agache, urbanista francês, andou por aqui, lá pelo fim dos anos 1920, contratado para fazer um Plano de Remodelação, Extensão e Embelezamento, para o Rio de Janeiro, codinome Plano Agache.

Entre idas e vindas, e o estourar da guerra, ficou mais do que pretendia, e passou a circular Brasil afora, vendendo seus bons, ou não tão bons, serviços. Encontramos seu toque de Porto Alegre a Recife e aqui perto, em Campos, e, naturalmente, Petrópolis, onde há de ter mantido boa convivência com um culto casal de judeus austríacos: os Zweig.

Agache, finalista no concurso para projetar Camberra, a nova capital da Austrália, era uma grife internacional e, quando o Brasil começava a pensar na reedificação de sua capital federal, a ser erguida sobre a tábula rasa da Esplanada do Castelo, mandou-se buscá-lo.

Zweig, sabe-se, escreveu seu “Brasil, país do futuro”, e, assim, lembrei de uma ilustração de revista de época, em que Agache aparece, meio homem, meio deus, organizando, quase como um brinquedo, o futuro do Rio.

Dentre outras coisas, imagina, próximo onde hoje é o Aeroporto Santos Dumont, uma “Porta do Brasil”.

Por ocasião do falecimento de Alberto Dines, revi um vídeo, em que ele nos diz que Zweig era um caçador de utopias. Por outro viés, os urbanistas, mesmo quando se pretenderam atributos científicos, procurando se distanciar dos projetos socialistas do século 19, de certa forma, se mantiveram utópicos.

Atualmente, quando o Brasil, contrariando Zweig, segue célere rumo ao passado, e o Rio mais se assemelha ao cenário de uma película distópica, carente de qualquer coisa que relembre, mesmo que vagamente, um plano, a figura de Dines nos fará falta. Seja quando burlava o AI5, antecipando-nos tempos sombrios, ou quando colocava uma utopia de pé.

Por tudo isso, devemos ir a Petrópolis, visitar a Casa Stefan Zweig. Caçar utopias. Bora lá, tá feia a coisa!

* Arquiteto, Urbanista DsC.