A crise do aumento do diesel atrapalha diretamente o trabalho dos caminhoneiros. O aumento da gasolina atrapalha a vida de quem tem carro. Mas tem uma imensa parcela da população que vem sofrendo diariamente com o preço do gás de cozinha, que não parou de aumentar nos últimos 2 anos.

Saímos de um grande contingente de famílias que cozinhavam com lenha e carvão e que conseguiram seu fogão a gás desde 2000. Muitas dessas famílias estão voltando para a lenha e para o carvão.

É justo que os mais pobres precisem ter que juntar lenha ou comprar carvão para cozinhar o pouco de comida que têm? Em 2000 passamos pelo mesmo problema e criamos uma solução de repassar, a cada dois meses, RS 15,00 para as famílias poderem comprar gás. Dezoito anos depois vejo o problema de volta e vejo, por exemplo, a batalha para diminuir o preço do diesel e da gasolina.

Mas o preço do gás subiu muito, também, e ele está esquecido. Vamos falar sobre gás, também? Do gás que cozinha o feijão da dona Maria, que ferve a água para beber, que facilita o trabalho da dona de casa. É justo ver brasileiros, em 2018, sem poder usar o fogão e recorrer a gravetos e a carvão?

Em alguns momentos, o governo precisa ser menos egoísta e olhar para a população com afeto. O aumento do preço do combustível, hoje, atingiu muito mais os pobres, que fazem um silêncio conformado em busca de uma solução. O Ministério do Desenvolvimento Social deveria estar preocupado, mas não está.

Precisamos falar sobre gás e garantir que as famílias pobres não retrocedam aos anos 70. Chegou a hora de falar sobre o gás e a vida sofrida de um povo que cada dia mais é tragado pelo abismo. É possível estancar o abismo. É possível garantir gás para as pessoas mais pobres. É possível fechar o abismo.

* Pesquisador social, ex-secretário nacional de Assistência Social e secretário municipal do Rio de Janeiro