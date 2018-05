A crise e o rodoviarismo

Inaugurada em 1855, a Companhia de Estrada de Ferro D. Pedro II tinha o objetivo de cortar o território brasileiro a partir da Cidade do Rio de Janeiro, àquela época o Município Neutro da Corte. O primeiro trecho da ferrovia fez a ligação entre a Estação da Aclamação, na Corte, e a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu, o atual Município de Queimados.

As primeiras ferrovias do país foram bancadas por capitais privados nacionais e pelos capitais britânicos. O objetivo premente era o de garantir o transporte da produção agrícola e de minério produzida principalmente no interior brasileiro aos nascentes centros urbanos e portos. O governo brasileiro também participou da expansão ferroviária, a partir de dois objetivos estratégicos: integrar o território nacional e encampar companhias privadas falidas para evitar crises em regiões dependentes da malha ferroviária.

Entre as últimas décadas do século 19 e os anos de 1920, as ferrovias garantiram o escoamento da produção agrícola brasileira, notadamente do café, para as cidades portuárias, articulando-se o sistema de trens com a navegação de longo curso. Para especialistas, problemas advindos de trechos de trilhos com bitolas diferentes, construídos por investimentos privados independentes e sem interligação com os sistemas regionais, inviabilizaram algumas malhas ferroviárias. Mas, em vez de se corrigir essa distorção, o Brasil fez, sobretudo a partir da década de 1930, uma opção cada vez mais vertiginosa pelo transporte rodoviário.

Em alguns momentos específicos, como durante os Anos JK e durante a ditadura empresarial-militar, a opção rodoviarista veio acompanhada de um processo de redução drástica de investimentos na malha ferroviária, dramaticamente sucateada e reduzida. O rodoviarismo também representou a atrofia do setor hidroviário, que poderia ser bem mais desenvolvido em um país com bacias hidrográficas navegáveis como o Brasil.

A atual crise de desabastecimento, impulsionada pela greve dos caminhoneiros, tem variantes diversas, que vão da trágica política de preços adotada na Petrobras – contrariando interesses estratégicos brasileiros em nome do processo brutal de desnacionalização da empresa – até a fraqueza política do governo de Michel Temer, incapaz de gerir a crise com o mínimo de competência.

Crises são momentos em que se exigem das mulheres e homens públicos o desafio de se propor alternativas viáveis e estratégicas para a superação dos problemas. A situação é oportuna para que levantemos o debate sobre o sucateamento das malhas ferroviária e hidroviária, a excessiva submissão a um modelo de transporte dependente de combustíveis fósseis cada vez mais questionáveis, ao aumento do Custo Brasil e ao colapso urbano de grandes cidades sufocadas pelos automóveis. Resolver o problema de hoje com remendos não é suficiente; precisamos urgentemente ter a coragem de projetar futuros pautados na soberania brasileira.

*Deputado federal (PDT-RJ)