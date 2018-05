Rio ou choro? Impactos nas subjetividades

A violência, em seu aspecto disruptivo ataca a possibilidade de produção de um sentido, tanto individual quanto coletiva, dificultando a viabilidade de compreensão da realidade à nossa volta, prejudicando ver para onde estamos nos encaminhando. O problema em si é ruim, mas a falta de perspectiva para que ele seja resolvido e superado é aterradora. Ela, a violência, ultrapassa o limite de processamento, mental e emocional, de nossas experiências cotidianas e nos aprisiona em um presente recorrentemente traumatizante, de forma que o sujeito, em constante estado de alerta, se vê cada vez mais tomado pelo pânico e pela desesperança.

Se a desilusão é uma das razões do famoso mal-estar da civilização freudiana – pois que para podermos viver em comunidade é preciso, constantemente, adiar nossas satisfações, negociando com o princípio de realidade – é na esperança que nos reasseguramos, é nela que habita a possibilidade de termos o que não temos, de sermos o que não somos. Ela pode nos ofertar a perspectiva de um futuro mais gratificante e menos frustrante.

A violência social da atualidade é “simbolicida”, matando a esperança e a possibilidade de construção de um futuro menos terrificante. Quando se trata de um acontecimento inesperado, o sujeito que se torna vítima de violências, as mais variadas, se encontra vulnerável, sem defesas, para lidar com a imprevisibilidade das agressões. Ao escrevermos “violências”, estamos a nos referir não apenas à violência física de assaltos, por exemplo, mas às demais, como a perda dos direitos mais básicos, como ir e vir, como direito à renda, à aposentadoria... dadas as intervenções e imposições de um governo autoritário – o que muitos especialistas reputam como inconstitucional, refletindo um tanto sobre a violência das ruas – o que dizer quando essa violência se torna um fato cotidiano e, pior, banalizado, tanto que, não raro, nem parece nos espantar e/ou nos indignar mais? E quando essa violência vira uma forma de relação e convivência para o conjunto das pessoas, dos cariocas?

No contexto psicanalítico, a violência diz respeito a um excesso, à repetição mortificante, tornando-se uma vivência traumática permanecendo num sem lugar, sem território. É da ordem do “sem sentido”, da impossibilidade de elaboração psíquica. Aquilo que não se elabora se repete, permanecendo como marca, por vezes, indelével. A violência não se rememora, não se fala, é transmitida “em bruto”, como forma de viver e de se relacionar com o outro; manifesta-se como um desses “destinos” inescapáveis que acabam por envolver toda a teia familiar e social.

Há uma estreita relação entre as violências sociais e os processos subjetivos. O psicanalista grupalista francês René Kaës, ao falar de violência e catástrofe social, destaca como uma espécie de imposição do silêncio produzida por um Estado autoritário abala os processos de pensamento e do sentir, acrescentamos. Nos casos de tortura, por exemplo, seja realizada por agentes públicos, de modo indevido, seja a realizada pelos “fora da lei”, um dos primeiros atos é o rompimento dos ritmos temporais que organizam a vida cotidiana da(s) vítima(s). A violência de Estado age estabelecendo o terror, desarticulando os processos de pensamento. A confiança é substituída pela incerteza sobre a realidade, sentida e/ou percebida.

Entendemos que, para lidar com a insegurança e a vulnerabilidade na sociedade, hoje, faz-se mister que voltemos o nosso olhar para as relações entre continuidade e ruptura, entre permanência e transformação, fortalecendo os vínculos e os espaços de troca afetiva e solidária. O medo abre espaço para a desconfiança e para a busca de certezas que assegurem a continuidade das existências, inibindo a busca por estados de bem-estar, mesmo que temporários.

Assim se inicia um círculo vicioso de desejo de segurança em detrimento da liberdade. Não há solução única. Toda tentativa de resolver um problema complexo com medidas salvadoras e redentoras tem dado errado, como afirmou Mencken. A resposta se constrói de maneira lenta, gradual, continuada, o que não quer dizer que nada devamos fazer no presente, além de nos resignarmos. Quem estudou História já viu esse filme, ora repetido como farsa. Não repetiremos! Segurança pode andar de mãos dadas com a liberdade. É preciso fabricar novos caminhos, justos e criativos. Sigamos!

* Doutora em Psicologia Clínica ** Pós-doutor em Geografia Humana