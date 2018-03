Milhões de empregos dependem de mobilização para exportação de derivados de leite 

Qualquer pessoa que acompanha a pecuária leiteira do Brasil se pergunta: o que nos impede de exportar? Produzimos em quantidade milho, soja, algodão. Temos terra e mão-de-obra, temos gado rústico e de qualidade para a área tropical. Que falta? Não adianta alguém se apressar a dizer “falta qualidade”. Nada disso: parte substantiva da produção de leite é de excelente padrão. Outro dirá: o mercado mundial está saturado. Como saber, se nunca fizemos um esforço verdadeiro, inteligente e persistente? Amigos produtores de leite, que sofrem com preços irrisórios: ou nos movimentamos para exigir um esforço de exportação ou ninguém fará isso por nós. Essa bola é nossa.

O único meio para melhorar a derrocada dos preços do leite para pequenos e médios produtores é constituirmos um grupo, uma parceria público-privada para exportar pelo menos 20% de nossa produção interna. Centenas de milhares de pequenos e médios produtores deixaram a atividade nos últimos anos por falta de políticas públicas eficazes. Não exportaremos nunca se ficarmos esperando o atual quadro institucional (entidades do Setor) que nada fizeram de substantivo nessa questão. E não teremos indústrias poderosas abrindo mercado para nossa produção pois as grandes são apenas filiais de grupos estrangeiros da comunidade europeia e, quem decide esse assunto – de onde e para onde exportar é sempre a matriz .

Leite é assunto de Estado. É geração de emprego e renda para parte da população que precisa desses específicos empregos. Só no Brasil leite é tratado de maneira subalterna, demagógica, pois nós , produtores não somos corretamente representados . Que tal pensar , nesse ano eleitoral em comprometer políticos que tradicionalmente se mostram com “amigos” dos produtores de leite com essa proposta: criar um grupo de elite, um grupo especial, com recursos financeiros e grandes talentos para pensar e agir 24 horas por dia com foco na exportação de derivados de leite.

Não falo apenas de mais um grupo. Falo de um verdadeiro conjunto de pessoas e recursos que não sejam intimidados ou isolados por indústrias desinteressadas e entidades que até agora não cumpriram nada de seu papel. Um movimento supervisionado e estimulado pelos produtores, os reais interessados. Será que não somos competentes para essa demanda? É claro que os esforços vão produzir resultados em 3 ou 5 anos. Ficamos muito tempo omissos, parados. Um grupo de elite para salvar milhões de empregos: alguém se interessa? Vamos nos mobilizar?