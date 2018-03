Forças de centro precisam de juízo e união

A prevalecer o script, Lula, solto ou preso, terá a sua postulação a presidente barrada pela justiça eleitoral. A exclusão de Lula não significará que o PT e as esquerdas ficarão alijados do jogo automaticamente. Alguns petistas têm condições de se tornarem competitivos, por se vincularem a heranças positivas das gestões do partido e a agendas dos movimentos sociais e identitários. Outra possibilidade seria o crescimento de Ciro Gomes, caso a candidatura petista não evolua.

Esquerdas e centros estão com problemas assemelhados, pela multiplicidade de ofertas. Com Lula interditado, além do PDT de Ciro Gomes e do próprio PT, PC do B e PSOL pendem por candidaturas natas, o que deverá fragmentar o sufrágio esquerdista e pôr em risco a presença de um deles no segundo turno. E há a descorada Marina Silva, que - apesar de situação adversa, sem tempo de TV e, por ora, sem assento garantido nos debates - poderá subtrair votos petistas, fragilizando as opções à esquerda.

As forças de centro vivem circunstâncias parecidas, com a impopularidade do governo Temer e as desconfianças sobre a potencialidade de Geraldo Alckmin e do seu depreciado PSDB. Fora o fato de Alckmin projetar índole inadequada para uma disputa que se prenuncia com a prevalência de narrativas negativas em detrimento das propositivas. Nisso, iguala-se aos seus congêneres. Michel Temer, Henrique Meirelles, Rodrigo Maia e Álvaro Dias também não são percebidos como espíritos guerreiros. Tudo pode acontecer, mas, aparentemente, é ilusória a percepção de que alguns desses nomes se projetarão, além do de Alckmin, nas pesquisas eleitorais até o meio do ano. Pelo contrário; quanto mais nomes de centro aparecerem nas pesquisas mais dificuldades eles terão para se consolidar, deprimindo as perspectivas de todos, como já anotou a atilada jornalista Tereza Cruvinel neste diário.

O momento é favorável a Jair Bolsonaro, por ser o único postulante galvanizador por si só, enquanto seus oponentes dependem de conjunturas que não dominam, e por encarnar o sentimento de grandes contingentes entalados com o vergonhoso quadro moral do país, associado às legendas centristas e esquerdistas que assomaram ao poder nas últimas duas décadas. No mais, reflete valores conservadores caros a enormes parcelas da população. Seu aparente despreparo administrativo e a sua rusticidade - duas marcas que também sempre acompanharam Lula -, por ora, não lhe acarretam prejuízos. Poderão vir a limitá-lo em um eventual segundo turno.

Há três eixos nítidos no tabuleiro eleitoral: Bolsonaro, os centristas e os esquerdistas. E mais um eixo de baixa identificação ideológica expresso por Marina Silva, que, em pleito radicalizado, tende a sucumbir para efeito de primeiro turno, mas com probabilidade de se agigantar em uma segunda etapa. Com o governo Temer execrado pela maioria da população, é natural que todas as corporações políticas - até o bichado PT - se sintam em condições de pelejar. Quanto maior a divisão, porém, entre os estamentos centristas e esquerdistas, menos chances terão de se fazerem presentes no segundo turno. Os centristas que tomem juízo e se cuidem, pois os esquerdistas inclinam-se a se canibalizar na reta final do primeiro turno, concentrando a votação em prol de um dos seus representantes. E, se Bolsonaro não definhar, como projetam alguns apressados “especialistas”, poderemos cair em irônica e dolorosa escolha de Sofia.

*Jornalista