Cuidai dos jovens, general

A Intervenção Federal na Segurança Pública no Estado do Rio é um fato. A Câmara e o Senado aprovaram a medida, e o general Braga Neto assumiu com plenos poderes. Assumiu de uma só vez as Polícias, os Bombeiros e o sistema penitenciário. Está construindo seu plano, e os detalhes ainda não conhecemos.

Quem atua em favela no Rio conhece bem os mecanismos da insegurança e da violência. É certo que podemos afirmar: os adolescentes em conflito com a lei foram esquecidos. Muitos desses jovens foram parar no crime porque a escola não soube acolhê-los.

Foram parar no crime não por vontade e ou índole,mas porque foram esquecidos pelas políticas públicas. Foram parar no crime porque para eles as palavras oportunidade, igualdade e educação não tiveram qualquer significado real em suas vidas.

Esquecidos, ou invisíveis, foram bater na porta do crime, aberta 24 horas por dia.

Nos últimos anos, o número de adolescentes cumprindo medida socioeducativa no país aumentou em níveis alarmantes. Eram 96 mil menores em 2015, saltaram para 196 mil em 2016 e agora superam a casa dos 300 mil.

O tráfico de drogas é o crime mais frequente entre os jovens; há quase 100 mil guias ativas expedidas pelas Varas de Infância e Juventude do país por este ato infracional. Os dados foram extraídos do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que contém informações dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa desde março de 2014. Cerca de 90% dos jovens que cumprem medida socioeducativa são do sexo masculino.

A liberdade assistida é a medida mais aplicada aos menores. Em tese, consiste no acompanhamento, auxílio e orientação do adolescente em conflito com a lei por equipes multidisciplinares, por período mínimo de seis meses, com o objetivo de oferecer atendimento nas diversas áreas de políticas públicas e a inserção no mercado de trabalho. A segunda medida mais aplicada é a prestação de serviços à comunidade. Os jovens devem realizar tarefas gratuitas e de interesse comunitário durante período máximo de seis meses com oito horas semanais.

Na prática, a maioria dos adolescentes envolvidos no crime se encontra abandonada à própria sorte. Azar deles, de suas famílias e da sociedade que volta as costas para eles.

Muitos cometeram crimes, foram julgados e tiveram sua privação de liberdade decretada. E aí novamente são esquecidos e vão para as unidades decadentes do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase).

A Falência do Degase vem de muito tempo e ninguém do poder público quis dar a devida importância ao assunto como ele realmente merece. Afinal de contas, para que gastar tempo com adolescentes esquecidos?

Eles são levados para unidades caindo aos pedaços, com quase nenhum tipo de assistência. O pior é que mais de 80% não frequentam escola.

Adolescentes na sua grande maioria, negros de 15 a 17 anos, estão sendo enviados para presídios por falta de vagas. Na semana passada, o Educandário Santo Expedito foi obrigado a fechar por ordem judicial porque não tinha condições mínimas de habitabilidade.

É uma afronta as leis e principalmente ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A intervenção federal não pode fechar os olhos para esta tragédia.

Na curva dos homicídios, quem mais morre no Estado do Rio tem entre 15 e 17 anos.

Venho aqui fazer este alerta à sociedade e, principalmente, às autoridades para que dêem a devida atenção a esses adolescentes. Eles desconhecem o que é cidadania desde criança e seguem esquecidos e sendo assassinados todos os dias.

Como já dizia o grande educador Darcy Ribeiro: “Se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios”

Não esqueçam dos adolescentes porque não há mais vagas nos presídios.

*Fundador do AfroReggae