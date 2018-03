Água é vida, tragédia é a prefeitura 

A população do Rio de Janeiro está sofrendo novamente com as chuvas de verão. O despreparo da cidade é evidente, causando tragédias irreparáveis. Soterramentos e quedas de árvore mataram quatro pessoas na madrugada do dia 15/2 e centenas foram desalojadas. Famílias perderam seus paren- tes e pertences. Interdições e alagamentos paralisaram grandes vias e mais um trecho da ciclovia Tim Maia caiu.

A construção dessa ciclovia, aliás, precisa ser bem investigada. É um símbolo dos sucessivos erros da década de investimentos urbanos justi cados pelos grandes eventos esportivos. Na Câmara Municipal, solicitei uma CPI para apurar esse caso. Propus também alterar o nome da ciclovia para Legado Olímpico, para que o nome do Tim Maia, um patrimônio carioca, não que associado à obra que já provocou duas mortes e tanta tristeza para a nossa população.

A reação da Prefeitura às chuvas foi risível. Crivella passeava na Europa e fazia piadas, enquanto seu secretário da Casa Civil ressaltava a força da natureza para se esquivar da responsabilidade pelo caos. Não enfrentavam também a realidade: nossa cidade carece de infraestrutura básica em diversas regiões e o problema não vem sendo tratado devidamen- te pelo poder público. A preocupação é mais com as empresas do que com as pessoas.

A Zona Oeste, região mais castigada pelas chuvas, teve a gestão da água e saneamento privatizada em 2012, no mandato do ex-prefeito Eduardo Paes. A entrega de um setor chave a interesses privados excluiu, por contrato, a população de favelas dos investimentos em infraestrutura. Crivella quer imitar Paes e tem como meta ampliar este modelo excludente para outras áreas da cidade. Se não bastasse, o governo do estado tenta vender a Cedae.

Para mudar este quadro é preciso inverter a lógica do investimento público, priorizando quem mais precisa. Um projeto de lei de minha autoria estabelece que qualquer empre- sa concessionária, pública ou priva- da, seja obrigada a prover serviços de água e saneamento para todos, independentemente da situação fundiária dos terrenos. Além disso, determina o atendimento prioritário a loteamentos irregulares e favelas.

Só assim vamos conseguir romper com este ciclo de investimentos que valoriza lotes privados nas áreas de interesse do mercado imobiliário, transferindo recursos públicos para o bolso de empresários. Não é justo grande parte dos trabalhadores da metrópole conviver com lixo, esgoto e falta d’água em seu local de moradia. Essa situação de insalubridade gera graves riscos à saúde e ganha proporções de calamidade pública no período das chuvas.

Nossa atuação, com base em princípios ecossocialistas, quer fazer valer a resolução da ONU que diz que o acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico são direitos humanos fundamentais. Quer também tirar do papel o que diz a Constituição Federal, que a água é um direito social. Para isso, é preciso enfrentar interesses que querem transformar direitos em negócios rentáveis. Água é vida, não deveria gerar tragédias nem ser mercadoria.

*Vereador pelo PSOL